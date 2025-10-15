PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Unfallzeugen nach zwei Verkehrsunfällen mit Leichtverletzten auf der B 41 gesucht!

B 41 - AS Roxheim, Fahrtrichtung Kirn (ots)

Am 15.10.2025 gegen 16:20 Uhr ereigneten sich auf der B 41 in Höhe der AS Roxheim in Fahrtrichtung Kirn zwei aufeinanderfolgende Verkehrsunfälle. Zunächst kam es mutmaßlich nach dem Spurwechsel eines PKWs zur Berührung mit einem in gleiche Richtung fahrenden PKW. Im Rahmen des sich in der Folge stauenden Verkehrs fuhr ein bis dahin unbeteiligter PKW in Schrittgeschwindigkeit auf der linken Fahrspur. Ein von hinten mit hoher Geschwindigkeit herannahender PKW fuhr aufgrund von Unachtsamkeit auf das langsam fahrende Fahrzeug auf, so dass dieses durch die Wucht des Aufpralls auf sein Dach geschleudert wurde. Bei den beiden Verkehrsunfällen wurden insgesamt drei Personen im Alter von 39 bis 62 Jahren leicht in Form von Prellungen und noch nicht weiter bekannten Verletzungen geschädigt und durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der entstandene Sachschaden dürfte bei ca. 25.000 EUR liegen.

Die B 41 war über mehrere Stunden in Fahrtrichtung Kirn voll gesperrt und es mussten durch die eingesetzten Streifenwagenbesatzungen verschiedenste Verkehrslenkungsmaßnahmen getroffen werden. Die Straßenmeisterei Bad Kreuznach übernahm letztendlich die Verkehrssicherungsmaßnahmen. Die Fahrbahn wurde gegen 18:10 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben.

Die Polizei Bad Kreuznach bittet insbesondere hinsichtlich des Ursprungs-Unfalls um Meldung potentieller Zeugen unter der Telefonnummer 0671-8811101.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

