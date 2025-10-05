PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HOM: Diebstahl eines E-Scooters in Bexbach

Bexbach (ots)

Am 02.10.2025 um ca. 18:20 Uhr wurde ein E-Scooter der Marke Segway mit einem zugelassenem Versicherungskennzeichen in Bexbach entwendet. Der E-Scooter war für eine kurze Zeit vor einem Kiosk in der Rathausstraße ungesichert abgestellt. Der bislang unbekannte Täter nahm den E-Scooter und entfernte sich damit zunächst in Richtung Bahnhofstraße und weiter in unbekannte Richtung von der Tatörtlichkeit.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg
HOM- DGL
Eisenbahnstraße 40
66424 Homburg
Telefon: 06841/1060
E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell

