Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl eines E-Scooters in Bexbach

Bexbach (ots)

Am 02.10.2025 um ca. 18:20 Uhr wurde ein E-Scooter der Marke Segway mit einem zugelassenem Versicherungskennzeichen in Bexbach entwendet. Der E-Scooter war für eine kurze Zeit vor einem Kiosk in der Rathausstraße ungesichert abgestellt. Der bislang unbekannte Täter nahm den E-Scooter und entfernte sich damit zunächst in Richtung Bahnhofstraße und weiter in unbekannte Richtung von der Tatörtlichkeit.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

