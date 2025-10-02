Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit Flucht in Homburg

Homburg (ots)

Am 01.10.2025 zwischen 08:00 Uhr und 14:30 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht auf dem Enklerparkplatz in Homburg. Hierbei kollidierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem geparkten grauen Peugeot 308 mit Neunkircher Kreiskennzeichen. Im Anschluss entfernte sich der verantwortliche Fahrer unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne die notwendigen Feststellungen getroffen zu haben.

Verkehrsunfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell