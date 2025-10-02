POL-HOM: Verkehrsunfall mit Flucht in Ommersheim
Mandelbachtal/Ommersheim (ots)
Am 30.09.2025 zwischen 08:15 Uhr und 14:15 Uhr, kam es in der Straße "Ziegelhütte" in 66399 Mandelbachtal OT Ommersheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein grauer Seat mit Saarbrücker Kreiskennzeichen, welcher am rechten Fahrbahnrand geparkt war, wurde durch ein bislang unbekanntes vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.
