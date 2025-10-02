PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit Flucht in Ommersheim

Mandelbachtal/Ommersheim (ots)

Am 30.09.2025 zwischen 08:15 Uhr und 14:15 Uhr, kam es in der Straße "Ziegelhütte" in 66399 Mandelbachtal OT Ommersheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein grauer Seat mit Saarbrücker Kreiskennzeichen, welcher am rechten Fahrbahnrand geparkt war, wurde durch ein bislang unbekanntes vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg
HOM- KED
Eisenbahnstraße 40
66424 Homburg
Telefon: 06841/1060
E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell

