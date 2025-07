Polizei Hagen

POL-HA: Unfallflucht mit E-Scooter - Jugendlicher leicht verletzt

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Freitag (11.07.2025) fuhr eine 79-jährige Hagenerin in ihrem BMW gegen 16:30 Uhr über die Eickertstraße in Richtung des Friedhofs Remberg. An der Einmündung zur Liebigstraße missachtete ein E-Scooter mit zwei Jugendlichen im Alter von 10 - 15 Jahren die Vorfahrt. Der Fahrer des Elektrokleinstfahrzeug konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen, sodass er und sein Mitfahrer zu Boden stürzten. Der E-Scooter hingegen wurde hierbei unter dem BMW eingeklemmt und beschädigte diesen an der Fahrzeugfront. Im Anschluss standen beide wieder auf und sammelten ihr Fahrzeug unter dem Auto der Hagenerin ein, um sich schnellstmöglich von der Unfallstelle zu entfernen. Ihre Flucht setzten beide in Richtung der Hagener Innenstadt fort. Bei dem Fahrmanöver verletzte sich mindestens einer der beiden leicht. Die Polizisten legten eine Verkehrsunfallanzeige vor. Die Polizei Hagen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 02231 986-2066 entgegengenommen. (tse)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell