Polizei Hagen

POL-HA: 16-Jähriger sorgt mit Softair-Pistole für Aufsehen in Altenhagen

Hagen-Altenhagen (ots)

Mehrere Streifenwagen rückten am Freitagvormittag (11.07.2025) in die Fraunhoferstraße aus. Dort hatten Zeugen eine Person gesehen, die mit einer Sturmhaube über dem Gesicht und zwei Pistolen in der Hand über die Straße lief. Nach einer intensiven Fahndung gelang es der Polizei, den gesuchten 16-Jährigen in einer Wohnung aufzugreifen. Bei den vermeintlichen Waffen handelte es sich um Spielzeugpistolen. Der 16-Jährige wurde wenig später in eine Klinik gebracht. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell