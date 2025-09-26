Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Bexbach

Bexbach (ots)

Am Dienstag, den 23.09.2025, zwischen 06:15 Uhr und 15:30 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf einem größeren Parkplatz, gelegen in der Güterstraße in Bexbach. Vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen geparkten schwarzen Ford Mondeo mit Homburger Kreiskennzeichen. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne die notwendigen Feststellungen getroffen zu haben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

