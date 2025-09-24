Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht Neunkirchen

Neunkirchen (ots)

Am 22.09.2025, gegen 13:45 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Homburger Straße in Neunkirchen-Wellesweiler. Im Bereich der Unterführung in der Homburger Stra-ße kam es zur Kollision zwischen einem blauen Dacia Logan und einem entgegenkom-menden weißen Kastenwagen. Im Anschluss an das Unfallgeschehen entfernte sich der Fahrer des weißen Kastenwagens unerlaubt der Unfallörtlichkeit, ohne die notwendigen Feststellungen getroffen zu haben.

Verkehrsunfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060 & Polizei Neunkirchen 06821-2030) in Verbindung zu setzen.

