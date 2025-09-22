PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in der Storchenstraße in Homburg

Homburg (ots)

Am 21.09.2025, gegen 19:20 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Storchen-straße in Homburg. Ein weißer Transporter mit Hannoveraner-Kreiskennzeichen (H) kollidierte beim Rangieren mit einem dahinter geparkten BMW. Im Anschluss entfernte sich der Fahrer des Transporters unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne die notwendigen Feststellungen getroffen zu haben.

Verkehrsunfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell

