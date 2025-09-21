Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Kennzeichendiebstahl in Homburg

Homburg (ots)

Im Zeitraum vom 18.09.2025, 22:30 Uhr auf den 19.09.2025, 09:40 Uhr kam es in der Kanalstraße in 66424 Homburg zum Diebstahl eines Kennzeichenschildes mit Saarlouiser Kreiskennung.

Das Kennzeichen war an einem weißen Opel angebracht, welcher sich auf einem Parkplatz an der Straße befunden hatte.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060 oder per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell