POL-HOM: Bewaffneter Raubüberfall auf Bäckereifiliale in Homburg

Homburg (ots)

Am frühen Morgen des 22.09.2025, gegen 04:30 Uhr, kam es zu einem bewaffneten Raubüberfall auf eine Bäckereifiliale in der Ringstraße in Homburg. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat ein maskierter Täter die Filiale, welche für den Kundenverkehr noch nicht geöffnet war. Hier bedrohte der Täter einen Mitarbeiter durch Vorhalt einer Schusswaffe und erbeutete Bargeld. Im Anschluss flüchtete der Täter unbekannte Richtung.

Personenbeschreibung des Täters:

Männlich, ca. 175 - 180 cm groß, korpulente Statur, schwarz gekleidet, dunkle Strumpfmaske im Gesicht, schwarze Handschuhe, spricht akzentfrei Deutsch.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060 oder per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg
HOM- KED
Eisenbahnstraße 40
66424 Homburg
Telefon: 06841/1060
E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell

