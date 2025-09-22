PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Homburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Blieskastel-Aßweiler

Blieskastel (ots)

Am 18.09.2025, gegen 18:30 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der L 107 (Saarbrücker Straße) in Blieskastel-Aßweiler. Aus bislang unbekannten Gründen kam es im Bereich eines Fußgängerüberweges zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem 9-jährigen Mädchen. Durch die Kollision wurde das Kind schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt. An dem unfallbeteiligten Fahrzeug entstand Sachschaden. Zur Klärung der Umstände des Verkehrsunfalls hat die Staatsanwaltschaft Saarbrücken entsprechende Gutachten angeordnet.

Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme musste die Unfallörtlichkeit für mehrere Stunden voll gesperrt werden.

Verkehrsunfallzeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060 oder per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg
HOM- KED
Eisenbahnstraße 40
66424 Homburg
Telefon: 06841/1060
E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Homburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Homburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Homburg
Alle Meldungen Alle
  • 21.09.2025 – 07:01

    POL-HOM: Kennzeichendiebstahl in Homburg

    Homburg (ots) - Im Zeitraum vom 18.09.2025, 22:30 Uhr auf den 19.09.2025, 09:40 Uhr kam es in der Kanalstraße in 66424 Homburg zum Diebstahl eines Kennzeichenschildes mit Saarlouiser Kreiskennung. Das Kennzeichen war an einem weißen Opel angebracht, welcher sich auf einem Parkplatz an der Straße befunden hatte. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 09:16

    POL-HOM: Verkehrsunfall mit Flucht in Homburg

    Homburg (ots) - Am Donnerstag, den 18.09.2025, in der Zeit von 06:40 Uhr bis 08:51 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht auf dem Gelände des Uniklinikums in Homburg. Auf der Parkfläche des Gebäudes "Dezernat 1 - Personal" kollidierte ein bislang unbekanntes rotes Kraftfahrzeug mit dem Heck eines geparkten blauen Renault Twingo mit Homburger Kreiskennzeichen und beschädigte diesen. Der Sachschaden wird auf ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 14:42

    POL-HOM: Verkehrsunfall mit Flucht in Homburg Jägersburg

    Homburg (ots) - Am 13.09.2025, gegen 13:00 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Sportplatzgeländes in der Straße Alois-Omlor-Sportpark in Homburg-Jägersburg. Beim Rangieren kollidierte ein weißer Transporter mit einem geparkten schwarzen BMW mit HOM-Kennzeichen. Im Anschluss entfernte sich der bislang unbekannte Verkehrsunfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen, die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren