Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Blieskastel-Aßweiler

Blieskastel (ots)

Am 18.09.2025, gegen 18:30 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der L 107 (Saarbrücker Straße) in Blieskastel-Aßweiler. Aus bislang unbekannten Gründen kam es im Bereich eines Fußgängerüberweges zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem 9-jährigen Mädchen. Durch die Kollision wurde das Kind schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt. An dem unfallbeteiligten Fahrzeug entstand Sachschaden. Zur Klärung der Umstände des Verkehrsunfalls hat die Staatsanwaltschaft Saarbrücken entsprechende Gutachten angeordnet.

Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme musste die Unfallörtlichkeit für mehrere Stunden voll gesperrt werden.

Verkehrsunfallzeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060 oder per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell