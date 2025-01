Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mit Haftbefehl gesuchter Mann läuft Polizisten in die Arme

Nordhausen (ots)

Am Dienstagabend kamen Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen am Bahnhofsplatz zum Einsatz. Als die Polizisten eine Wohnung aufsuchen wollten, in der sich ein polizeilich relevanter Sachverhalt ereignet haben soll, lief ihnen ein polizeibekannter 37-Jähriger buchstäblich in die Arme. Der Mann wusste um einen Untersuchungshaftbefehl, der gegen ihn bestand und setze sich prompt körperlich zur Wehr. Bei der Fesselung des Mannes verletzte der 37-Jährige einen Polizeibeamten leicht. Der Widerstand konnte gebrochen werden und der Mann am Mittwoch einem Richter vorgeführt werden. Dieser veranlasste die Unterbringung des Delinquenten in einer Justizvollzugsanstalt.

