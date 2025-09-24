Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Homburg

Homburg (ots)

Am 19.09.2025, zwischen 11:20 Uhr und 11.50 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Straße Am Stadtbad in Homburg. Vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen geparkten schwarzen VW Golf mit Homburger Kreiskennzeichen. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne die notwendigen Feststellungen getroffen zu haben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

