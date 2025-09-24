Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung in Homburg

Homburg (ots)

Am 19.09.2025, gegen ca. 23:00 Uhr, kam es im Bereich der Schloßbergstraße in Homburg zu einer Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte zunächst die Haustür eines Einfamilienhauses, indem er einen Stein an diese warf. Im weitere Verlauf beschädigt er auf unbekannte Art und Weise einen am Anwesen befindlichen Holzzaun.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell