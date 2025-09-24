POL-HOM: Sachbeschädigung in Homburg
Homburg (ots)
Am 19.09.2025, gegen ca. 23:00 Uhr, kam es im Bereich der Schloßbergstraße in Homburg zu einer Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte zunächst die Haustür eines Einfamilienhauses, indem er einen Stein an diese warf. Im weitere Verlauf beschädigt er auf unbekannte Art und Weise einen am Anwesen befindlichen Holzzaun.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.
