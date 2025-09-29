PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit Flucht in Homburg-Einöd

Homburg (ots)

Am Freitag, den 26.09.2025, im Zeitraum von 13:30 Uhr bis 15:20 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Neumorgenstraße in Homburg-Einöd. Beim Ein- oder Ausparken streifte bislang unbekannter Fahrzeugführer einen benachbart geparkten grauen VW mit HOM-Kennzeichen. Im Anschluss entfernte sich der Verkehrsunfallverursacher in unbekannte Richtung von der Örtlichkeit. Es entstand ein Sachschaden an dem VW.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg
HOM- KED
Eisenbahnstraße 40
66424 Homburg
Telefon: 06841/1060
E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell

