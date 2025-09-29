POL-HOM: Diebstahl eines E-Scooters am Bahnhof Homburg
Homburg (ots)
Am 27.09.2025, zwischen ca. 13:00 Uhr und 23:00 Uhr, kam es zu einem E-Scooter Diebstahl am Bahnhof in Homburg. Durch bislang unbekannten Täter wurde zunächst das Fahrradschloss durchtrennt. Im Anschluss entfernte sich der unbekannte Täter mit dem schwarzen E-Scooter der Marke "Xiaomi" von der Tatörtlichkeit.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Polizeiinspektion Homburg
HOM- KED
Eisenbahnstraße 40
66424 Homburg
Telefon: 06841/1060
E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g
Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell