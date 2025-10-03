Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Kennzeichendiebstahl in Homburg

Homburg (ots)

Im Zeitraum vom Montag, 29.09.2025, ca. 10:00 Uhr bis Donnerstag, 02.10.2025, 19:20 Uhr kam es auf dem frei zugänglichen, öffentlichen Parkplatz in der Straße "Am Zweibrücker Tor" in Homburg zum Diebstahl des vorderen und hinteren Kennzeichenschildes mit Homburger Kreiskennung.

Die Kennzeichen waren an einem grauen Mercedes-Benz angebracht.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell