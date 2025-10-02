Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit Flucht im Stadtgebiet Homburg

Homburg (ots)

Am Mittwoch, den 01.10.2025, zwischen 11:00 Uhr und 13:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz der Gerberstraße. Bislang unbekannter Fahrzeugführer rangierte sein Fahrzeug auf dem vorgenannten Parkplatz und übersah hierbei einen geparkten blauen VW Golf mit PS-Kennzeichen, wodurch es zur Kollision mit selbigem kam. Der Unfallverursacher entfernte sich in der Folge unerlaubt von der Örtlichkeit Am VW Golf entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell