POL-EL: Schüttorf - Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern - Zeugen gesucht

Schüttorf (ots)

Am Dienstag, den 21. Oktober 2025, kam es gegen 08:00 Uhr in Schüttorf zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 20-jähriger Radfahrer den Friedhofsweg in Richtung Nordring und wollte an der dortigen T-Kreuzung nach rechts abbiegen. In diesem Moment kam ein bislang unbekannter Radfahrer von links und kollidierte mit dem 20-Jährigen. Beide Radfahrer stürzten zu Boden.

Durch den Unfall zog sich der 20-Jährige Schmerzen an beiden Handgelenken zu. Er verzichtet auf die Einleitung eines Rettungsdiensteinsatzes und beabsichtigt, sich eigenständig ärztlich behandeln zu lassen. Nach ärztlicher Behandlung wurde festgestellt, dass er sich bei dem Unfall das Handgelenk gebrochen hat. Am Fahrrad des 20-Jährigen entstand ein Schaden am Vorderrad, welches nun verzogen ist.

Der bislang unbekannte Radfahrer fotografierte nach dem Zusammenstoß den Ausweis des 20-Jährigen und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle.

Die Polizei Bad Bentheim bittet den unbekannten Radfahrer sowie Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich unter der Rufnummer 05922/776600 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

