Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Hoogstede - E-Call-System löst nach Unfall aus - 22-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Hoogstede (ots)

In den frühen Morgenstunden des 26. Oktober ist es gegen 4:37 Uhr auf der Hauptstraße in Hoogstede zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 22-Jähriger mit seinem Hyundai i10 die Hauptstraße in Fahrtrichtung Neuenhaus. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er in Höhe der Einmündung zum Meisenweg nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Grünstreifen sowie den angrenzenden Radweg und prallte anschließend frontal gegen einen Baum.

Durch die Kollision wurde das sogenannte E-Call-System* des Fahrzeugs automatisch ausgelöst, welches unmittelbar einen Notruf an die Leitstelle absetzte. Dadurch konnten Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst umgehend alarmiert werden.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Motorraum des Fahrzeugs bereits in Brand. Der 22-Jährige wurde durch die Rettungswagenbesatzung aus dem Pkw geborgen und vor Ort notärztlich behandelt. Anschließend wurde er mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Zeitgleich konnte die Streifenwagenbesatzung den Brand mit eigenem Feuerlöscher bekämpfen.

Die Feuerwehr Hoogstede war mit vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften im Einsatz und löschte den Brand abschließend. Der Pkw wurde erheblich beschädigt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

*Ein eCall-System ist ein automatisches Notrufsystem für Fahrzeuge, das nach einem schweren Unfall automatisch die Notrufnummer 112 anwählt und wichtige Daten wie den genauen Standort des Fahrzeugs übermittelt. Dieses System ist in der EU für neue Personenkraftwagen und leichte Nutzfahrzeuge Pflicht. Die automatische Auslösung erfolgt in der Regel durch Sensoren, die bei einem Unfall aktiviert werden, kann aber auch manuell durch Drücken einer SOS-Taste erfolgen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

