Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Freren - Einbruch in Wohnhaus

Freren (ots)

Zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Samstag, 19.30 Uhr, kam es in Freren an der Kaiserstraße zu einem Einbruch in ein derzeit unbewohntes Wohnhaus. Der bislang unbekannte Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zum Haus. Im Inneren durchsuchte er mehrere Räume und entwendete Schmuck, Besteck sowie Schlüssel.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Freren unter der Telefonnummer 05902/949620 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell