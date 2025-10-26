Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Tatverdächtiger versucht in Pkw zu gelangen

Salzbergen (ots)

Am Samstagabend gegen 21:40 Uhr versuchte ein 29-jähriger Mann auf einem Grundstück am Eichenweg in Salzbergen, in einen dort abgestellten Pkw zu gelangen. Der Vorfall blieb nicht unbeobachtet sodass der Tatverdächtige vor Ort eindeutig identifiziert werden konnte.

Im weiteren Verlauf wurde der Mann in der Nähe eines weiteren möglichen Tatortes angetroffen. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die in der Zeit weitere Beobachtungen im Bereich der Straße Eichenweg gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei in Salzbergen unter der Telefonnummer 05976/94855-0.

