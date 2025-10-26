Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Pressemitteilungen vom 25.10.25 aufgrund technischer Probleme auf dem Presseportal noch einmal gesammelt veröffentlicht:

Polizeiinspektion Emsland Grafschaft Bentheim

Nordhorn - Wohnungsbrand durch unbeaufsichtigte Kerzen

Am Freitagmorgen kam es gegen 7:05 Uhr zu einem Brand in einer Erdgeschosswohnung eines Mehrparteienhauses am Stadtring in Nordhorn. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten zwei Bewohner Kerzen auf einem Tisch entzündet und diese vergessen zu löschen.

Am Morgen bemerkten sie den Brand und versuchten, das Feuer eigenständig zu löschen. Dabei zogen sich der 32-jährige und die 38-jährige Bewohnerin leichte Verletzungen zu und wurden anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr Nordhorn war mit mehreren Einsatzkräften vor Ort und konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäudeteile verhindern. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt.

_____

Papenburg - Einbruch in Einfamilienhaus

Am Freitag kam es zwischen 11:15 Uhr und 19:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Dechant-Schulte-Straße in Papenburg. Bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam in das Gebäude ein und entwendeten mehrere Gegenstände. Der entstandene Schaden steht derzeit noch nicht fest.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Dechant-Schulte-Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Papenburg unter der Telefonnummer (04961) 9260 zu melden.

_____

Haren - Bewohnerin überrascht Einbrecher

In der Nacht zu Freitag versuchte ein bislang unbekannter Täter,in ein Wohnhaus an der Oststraße in Haren einzudringen. Der Täter wollte nach bisherigen Erkenntnissen über die Terrasse die Küchentür aufhebeln, wurde dabei jedoch von der Bewohnerin überrascht. Er flüchtete anschließend unerkannt in unbekannte Richtung.

Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Oststraße bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Haren unter der Telefonnummer (05932) 72100 zu melden.

_____

Lingen - Versuchter Einbruch in Hotel

In der Nacht zu Freitag kam es in Lingen zu einem versuchten Einbruch in ein Hotel an der Lohner Straße. Unbekannte Täter versuchten, eine Zugangstür zu dem Gebäude gewaltsam zu öffnen. Der Versuch scheiterte - in das Gebäude gelangten die Täter nicht.

Am Morgen stellte ein Mitarbeiter die frischen Beschädigungen fest und informierte die Polizei. Der Tatzeitraum dürfte zwischen Donnerstagabend, 24 Uhr, und Freitagmorgen, 5 Uhr, liegen.

Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Waldhotels beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Lingen unter der Telefonnummer 0591 / 870 zu melden.

_____

Nordhorn - Roller beschädigt

Am Freitag, 24. Oktober, wurde auf dem Parkplatz des Möbelhauses an der Denekamper Straße in Nordhorn ein Kleinkraftrad (Roller) beschädigt.

Der Besitzer hatte seinen Roller gegen 11:45 Uhr unter dem dortigen Fahrradabstellplatz abgestellt und abgeschlossen. Als er etwa eine halbe Stunde später zurückkehrte, stellte er fest, dass eine Schutzabdeckung am Schloss seines Fahrzeugs zur Seite geschoben worden war. Offenbar hatte jemand versucht, das Schloss zu manipulieren. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts.

Die Polizei Nordhorn bittet Zeugen, die verdächtige Personen im Bereich des Fahrradabstellplatzes beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05921 / 3090 zu melden.

_____

Nordhorn - Polizei sucht gefährdete Fahrzeugführer nach riskanter Fahrweise

Am Freitag, 24. Oktober, kam es gegen 11:48 Uhr auf der B403 in Nordhorn zu mehreren gefährlichen Verkehrssituationen. Ein schwarzer Peugeot 2008 (von außen als Mietwagen der Firma FINN erkennbar) befuhr die B403 in Richtung A30 und geriet nach bisherigen Erkenntnissen mehrfach in den Gegenverkehr.

Auf Höhe der Kreuzung B403 / Zur Grenze musste ein entgegenkommender weißer BMW durch ein Ausweichmanöver einen Frontalzusammenstoß verhindern. Kurz darauf kam es im Bereich der Kreuzung B403 / Zur Haar zu einer weiteren gefährlichen Situation, bei der ein bislang unbekannter Pkw ebenfalls ausweichen musste.

Das Fahrzeug setzte seine Fahrt fort und wurde später an der Anschlussstelle Rheine (A30) einer Polizeikontrolle unterzogen. Warum der 34-Jährige so fuhr ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei bittet insbesondere die Fahrerinnen und Fahrer des weißen BMW sowie des weiteren ausweichenden Pkw, sich zu melden. Auch Zeugen, die die riskante Fahrweise oder das Fahrmanöver beobachtet haben, werden gebeten, Hinweise an die Polizei Nordhorn zu geben: Tel.: 05921 / 3090

_____

Nordhorn - Unfallflucht auf Parkplatz

Am Freitag, 24. Oktober, kam es zwischen 17:40 und 17:55 Uhr auf dem Parkplatz an der Lingener Straße 97 in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein dort abgestellter grauer VW Golf wurde auf der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder einem möglicherweise beteiligten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921 / 3090 in Verbindung zu setzen. _____

