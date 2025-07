Polizei Bielefeld

POL-BI: Ladendieb verliert persönliche Dokumente

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Dienstagnachmittag, 22.07.2025, hat ein ertappter Ladendieb bei seiner Flucht einen Rucksack mit persönlichen Gegenständen und Diebesgut verloren.

Gegen 17:20 Uhr hielt sich ein 40-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz in einem Geschäft an der Große-Kurfürsten-Straße auf. Er verstaute 23 Dosen Energy Drink und drei Packungen Studentenfutter in seinem Rucksack. Ohne die Waren zu bezahlen, versuchte er das Geschäft durch einen nicht besetzten Kassenbereich zu verlassen. Ein Ladendetektiv bemerkte dies und sprach den Dieb außerhalb des Kassenbereichs an.

Der 40-Jährige mit marokkanischer Staatsbürgerschaft versuchte sofort zu flüchten, konnte aber zunächst durch den Ladendetektiv festgehalten werden. Der Dieb widersetzte sich allerdings vehement, löste sich aus dem Griff des Detektivs und flüchtete schließlich in Richtung Hauptbahnhof.

Im Gerangel verlor der Dieb jedoch seine Jacke und seinen Rucksack. Die alarmierten Beamten fanden darin die persönlichen Dokumente eines polizeibekannten und drogenabhängigen 40-jährigen Mannes.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell