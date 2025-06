Polizei Dortmund

POL-DO: Versuchter schwerer Raub im Waldstück "Am Wittfeld" in Dortmund-Derne - Die Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0499

Nach einem versuchten schweren Raub in einem Waldstück in der Straße "Am Wittfeld" am Montagabend (02.06.) sucht die Polizei noch Zeugen.

Ersten eigenen Angaben zufolge traf sich ein 27-jähriger Mann aus Lüdenscheid gegen 22:30 Uhr an der Bushaltestelle "Am Wittfeld" mit einer männlichen Internetbekanntschaft.

Anschließend gingen sie gemeinsam über einen Zugangsweg gegenüber der Hausnummer 58, in Richtung "Wald am Nierstefeldweg".

Auf dem Zugangsweg wurden sie von zwei weiteren Männern eingeholt. Einer von ihnen hielt dem Lüdenscheider ein Messer vor und forderte ihn auf, sein Bargeld herauszugeben. Die Unbekannten hielten den 27-Jährigen fest, der Lüdenscheider befreite sich jedoch und flüchtete in ein Waldstück.

Über eine angrenzende Schrebergartenanlage traf er in der Straße "Im Schellenkai" auf einen Anwohner. Dieser rief die Polizei. Der 27-Jährige wurde leicht verletzt.

Die drei Männer flüchteten in unbekannte Richtung.

Ein Täter wird wie folgt beschrieben:

- ca. 20 Jahre alt - ca. 180 cm groß - westeuropäische Erscheinung - schlanke Statur - kurzrasierte rötliche Haare - graue Kapuzenjacke, graue Jogginghose, weiße Schuhe

Ein weiterer Täter wird wie folgt beschrieben:

- ca. 20 Jahre alt - ca. 180 bis 185 cm groß - westeuropäische Erscheinung - schlanke Statur - er trug eine schwarze Oberbekleidung, eine graue Jogginghose und weiße Schuhe

Der dritte Täter war ebenfalls westeuropäischer Erscheinung, trug eine bunte Oberbekleidung und eine schwarze Jogginghose mit weißen Streifen.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die weitere Angaben zur Tat und den unbekannten Tätern machen können. Sind im Bereich des Waldes "Am Nierstefeldweg" im Vorfeld der Tat oder Tage vorher dort Personen auffällig geworden?

Hinweisgeber melden sich bitte bei der Kriminalwache unter Tel. 0231/132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell