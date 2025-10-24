Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Drei Verletzte nach Verkehrsunfall auf der B213

Lingen (ots)

Am Donnerstagnachmittag ist es gegen 16:15 Uhr auf der B213 in Höhe der Brücke der Frerener Straße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 36-jähriger Fahrer eines Skoda Octavia war in Richtung Geeste unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache das Heck eines vorausfahrenden Autos touchierte und anschließend in den Gegenverkehr geriet.

Dort stieß der Skoda frontal mit dem entgegenkommenden BMW einer 50-jährigen Frau zusammen. Die Fahrerin wurde dabei schwer verletzt, ihr 47-jähriger Beifahrer sowie der 36-jährige Unfallverursacher erlitten leichte Verletzungen. Alle drei wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war die B213 in beide Fahrtrichtungen für rund zwei Stunden voll gesperrt. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr Lingen im Einsatz.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell