Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Freren - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Transporter

Freren (ots)

Zwischen Mittwoch, 17:00 Uhr, und Donnerstag, 10:45 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Person gewaltsam Zugang zu einem am Fahrbahnrand des "Goldbaumweg" abgestellten Transporter der Marke Iveco. Aus dem Fahrzeug wurde eine Kiste Spirituosen entwendet. Anschließend entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung.

Die Polizei Freren bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Goldbaumwegs beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05902/949620 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell