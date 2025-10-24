PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Freren - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Transporter

Freren (ots)

Zwischen Mittwoch, 17:00 Uhr, und Donnerstag, 10:45 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Person gewaltsam Zugang zu einem am Fahrbahnrand des "Goldbaumweg" abgestellten Transporter der Marke Iveco. Aus dem Fahrzeug wurde eine Kiste Spirituosen entwendet. Anschließend entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung.

Die Polizei Freren bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Goldbaumwegs beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05902/949620 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 24.10.2025 – 07:00

    POL-EL: Neuenhaus - Zeugen nach Diebstahl von Fahrradtaschen gesucht

    Neuenhaus (ots) - Am Donnerstag den 23.10.2025 wurde gegen 11:00 Uhr eine von zwei auffallenden roten Fahrradtaschen an den Fahrradständern eines Supermarktes an der Veldhausener Straße in Neuenhaus gestohlen. Personen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Neuenhaus unter der 05941 989850 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 24.10.2025 – 07:00

    POL-EL: Emlichheim - Polizei sucht Zeugen nach Unfall auf REWE-Parkplatz

    Emlichheim (ots) - Am Donnerstag gegen 12:10 Uhr kam es auf dem Parkplatz des REWE-Marktes an der Dorfstraße 29 zu einem Verkehrsunfall. Ein 83-jähriger Fahrer eines Suzuki stieß beim Rückwärtseinparken gegen einen geparkten grauen Opel Crossland. Anschließend entfernte sich der Mann unerlaubt vom Unfallort. Die Geschädigte wurde von einem bislang unbekannten ...

    mehr
  • 24.10.2025 – 07:00

    POL-EL: Nordhorn - Außenspiegel beschädigt: Polizei sucht Unfallverursacher

    Nordhorn (ots) - Am Donnerstag zwischen 14:30 Uhr und 14:58 Uhr wurde in der Kokenmühlenstraße in Nordhorn ein geparkter grauer Mercedes E-Klasse beschädigt. Das Fahrzeug stand ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Hauptstraße. Als der Eigentümer zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er fest, dass der Außenspiegel auf der Fahrerseite beschädigt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren