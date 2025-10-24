PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Außenspiegel beschädigt: Polizei sucht Unfallverursacher

Nordhorn (ots)

Am Donnerstag zwischen 14:30 Uhr und 14:58 Uhr wurde in der Kokenmühlenstraße in Nordhorn ein geparkter grauer Mercedes E-Klasse beschädigt. Das Fahrzeug stand ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Hauptstraße. Als der Eigentümer zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er fest, dass der Außenspiegel auf der Fahrerseite beschädigt worden war. Der Verursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

