POL-EL: Lehe - 81-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Lehe (ots)

Am Mittwochabend ist es in Lehe zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 81-jähriger Autofahrer schwer verletzt wurde. Der Mann war gegen 20 Uhr mit seinem Hyundai auf der Straße "Schulbrink" aus Richtung Lehe in Fahrtrichtung B70 unterwegs. In einer scharfen Linkskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, überfuhr ein Wegweiserschild und kam schließlich in der Berme zum Stehen.

Der 81-Jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr Dörpen war mit 19 Einsatzkräften vor Ort und unterstützte bei der Bergung sowie der Absicherung der Unfallstelle. Am Fahrzeug entstand Totalschaden welcher auf etwa 7000 Euro geschätzt wird.

