Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schapen - Einbruch in Einfamilienhaus

Schapen (ots)

Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochnachmittag sind bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Nord-Süd-Straße in Schapen eingedrungen.

Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Im Inneren durchsuchten sie nahezu alle Räume und verließen das Haus anschließend in unbekannte Richtung. Zum Diebesgut können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Nord-Süd-Straße bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977 / 204360 zu melden.

