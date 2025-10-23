Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Schapen - Einbruch in Einfamilienhaus
Schapen (ots)
Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochnachmittag sind bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Nord-Süd-Straße in Schapen eingedrungen.
Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Im Inneren durchsuchten sie nahezu alle Räume und verließen das Haus anschließend in unbekannte Richtung. Zum Diebesgut können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.
Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Nord-Süd-Straße bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977 / 204360 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell