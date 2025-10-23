Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Lingen - Erdkabel von Baustelle entwendet
Lingen (ots)
Bislang unbekannte Personen entwendeten zwischen Montag 18 Uhr und Dienstag 7 Uhr von einem Rohbau an der Gymnasialstraße ein etwa 90 Meter langes Erdkabel. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.
