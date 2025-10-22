Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Bad Bentheim - Zwei Pedelecs bei Veranstaltung entwendet
Bad Bentheim (ots)
Zwischen Samstagabend, 18 Uhr, und 22 Uhr entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft zwei Pedelecs an der Kirchstraße in Bad Bentheim. Die Fahrräder waren während einer Veranstaltung beim Treff 10 ordnungsgemäß gesichert vor der Örtlichkeit abgestellt.
Bei den gestohlenen Rädern handelt es sich um ein Herrenpedelec des Herstellers Cube, Typ Kathmandu, sowie um ein weiteres Herrenpedelec des Herstellers Victoria.
Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter der Telefonnummer 05922 / 776600 zu melden.
