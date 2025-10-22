Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - VW Passat auf Parkplatz beschädigt - Zeugen gesucht

Werlte (ots)

Am Donnerstag, dem 02.10.2025, zwischen 14:15 Uhr und 14:25 Uhr, kam es auf dem Netto-Parkplatz an der Sögeler Straße 19 in 49757 Werlte zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen einen abgestellten schwarzen VW Passat und beschädigte diesen auf der Beifahrerseite in Höhe der C-Säule. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden von etwa 3.000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Sögel unter der Rufnummer 0595293450 entgegen.

