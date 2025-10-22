Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfallflucht im Parkhaus - Polizei sucht Zeugen

Nordhorn (ots)

Am Montag kam es vermutlich im Parkhaus Seilerbahn in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 46-jährige Autofahrerin hatte ihren schwarzen Renault Twingo gegen 13:45 Uhr im Parkhaus abgestellt. Als sie gegen 19:20 Uhr wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie zunächst keinen Schaden fest.

Am folgenden Tag bemerkte sie schließlich Kratzer am hinteren rechten Kotflügel ihres Pkw. Aufgrund der Spurenlage wird derzeit davon ausgegangen, dass der Schaden im Parkhaus entstanden ist.

Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921 3090 zu melden.

