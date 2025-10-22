Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Meppen - drei Pedelecs von Firmengelände gestohlen
Meppen (ots)
Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen dem 20 und 21. Oktober Zutritt zu einem Firmengelände an der Schützenstraße. Dort entwendeten sie anschließend drei abgeschlossene Pedelecs. Der dadurch entstandene Schaden wird dabei auf etwa 7600 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell