Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - Polizei sucht Zeugen nach möglichem Sexualdelikt

Emlichheim (ots)

In der Nacht zu Freitag (3. Oktober 2025) kam es im Bereich des Haselaarwegs zu einem mutmaßlichen Sexualdelikt. Eine bislang unbekannte Person griff dabei eine Frau an. Nachdem sich die Frau zur Wehr setzte, ließ der Täter von ihr ab und flüchtete in unbekannte Richtung.

Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich die Tat zwischen 2:00 und 4:00 Uhr in dem Wohngebiet. Der Täter wird wie folgt beschrieben:

   -	männlich
   -	etwa 50 Jahre alt
   -	kleiner als 1,75 Meter
   -	rundes Gesicht, Glatze
   -	dunkle Kleidung

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die in der betreffenden Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Haselaarweg bemerkt haben, sich mit der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 / 870 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

