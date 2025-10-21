PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Spiegel an geparktem Auto beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Meppen (ots)

Am Dienstagvormittag (21. Oktober 2025) wurde auf dem Parkplatz des Kaufland-Marktes in Meppen ein geparkter schwarzer VW Polo beschädigt. Die Geschädigte hatte ihr Fahrzeug gegen 10:00 Uhr abgestellt und bei ihrer Rückkehr gegen 11:30 Uhr festgestellt, dass der linke Außenspiegel beschädigt wurde.

Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise auf das verursachende Fahrzeug liegen bislang nicht vor.

Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931 / 9490 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

