POL-EL: Meppen - Spiegel an geparktem Auto beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Meppen (ots)

Am Dienstagvormittag (21. Oktober 2025) wurde auf dem Parkplatz des Kaufland-Marktes in Meppen ein geparkter schwarzer VW Polo beschädigt. Die Geschädigte hatte ihr Fahrzeug gegen 10:00 Uhr abgestellt und bei ihrer Rückkehr gegen 11:30 Uhr festgestellt, dass der linke Außenspiegel beschädigt wurde.

Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise auf das verursachende Fahrzeug liegen bislang nicht vor.

Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931 / 9490 zu melden.

