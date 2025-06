POL-PDKL: Alkoholisierter LKW Fahrer

Queidersbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Mit einem sogenannten Tischkamin haben sich ein Mann und eine Frau am Donnerstagabend teilweise schwerste Verletzungen zugezogen. Die 51-jährige Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen und wird dort seitdem intensivmedizinisch behandelt. Der Mann erlitt leichte Verletzungen und wird ebenfalls in einem Krankenhaus behandelt. Ersten Ermittlungen zufolge hatten die Betroffenen den Kamin auf dem Balkon ...

