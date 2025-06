POL-PDKL: Geschwindigkeitskontrollen

Kaiserslautern (ots) - Eine Frau ist am Donnerstagnachmittag Opfer eines versuchten Raubs geworden. Die 52-Jährige war mit ihrem Begleiter gegen 16:15 Uhr in der Maxstraße unterwegs. Von hinten rannten zwei Personen an ihr vorbei und entrissen ihr dabei die Handtasche. Bei der Flucht in Richtung Willy-Brandt-Platz stürzte einer der beiden Täter. Dabei ließ er die Handtasche fallen und ließ sie liegen. Die Frau und ihr Begleiter beschrieben die Täter als circa 20 Jahre ...

