Am Montagnachmittag (20. Oktober 2025) ist auf der A31 bei Wietmarschen ein Auto in Brand geraten. Ein 61-jähriger Fahrer war gegen 17:30 Uhr mit seinem VW Touareg in Fahrtrichtung Süden unterwegs, als er aufgrund einer Panne die Autobahn an der Anschlussstelle Wietmarschen verließ und im Grünstreifen zum Stehen kam.

Kurz darauf entwickelte sich Rauch aus dem Motorraum, ehe das Fahrzeug vollständig in Brand geriet. Die Feuerwehr war im Einsatz, um die Flammen zu löschen. Für die Löscharbeiten sowie die Bergung des Fahrzeugs musste die Fahrbahn zeitweise gesperrt werden. Da das Fahrzeug über eine spezielle Batterie verfügte, wurde ein darauf spezialisierter Abschleppdienst hinzugezogen.

Verletzt wurde niemand.

