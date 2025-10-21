PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: A31
Wietmarschen - VW Touareg in Brand geraten

A31 / Wietmarschen (ots)

Am Montagnachmittag (20. Oktober 2025) ist auf der A31 bei Wietmarschen ein Auto in Brand geraten. Ein 61-jähriger Fahrer war gegen 17:30 Uhr mit seinem VW Touareg in Fahrtrichtung Süden unterwegs, als er aufgrund einer Panne die Autobahn an der Anschlussstelle Wietmarschen verließ und im Grünstreifen zum Stehen kam.

Kurz darauf entwickelte sich Rauch aus dem Motorraum, ehe das Fahrzeug vollständig in Brand geriet. Die Feuerwehr war im Einsatz, um die Flammen zu löschen. Für die Löscharbeiten sowie die Bergung des Fahrzeugs musste die Fahrbahn zeitweise gesperrt werden. Da das Fahrzeug über eine spezielle Batterie verfügte, wurde ein darauf spezialisierter Abschleppdienst hinzugezogen.

Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

  • 21.10.2025 – 10:10

    POL-EL: Lingen - Radfahrer bei Unfall verletzt - Polizei sucht flüchtigen Autofahrer

    Lingen (ots) - Am späten Montagabend (20. Oktober 2025) wurde ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Haselünner Straße in Lingen verletzt. Der bislang unbekannte Verursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 35-jährige Radfahrer gegen 23:15 Uhr die Haselünner ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 10:07

    POL-EL: Sögel - Zeugen nach Einbruch in Wohnung gesucht

    Sögel (ots) - Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Montag zwischen 6 und 13 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung im 1. OG eines Mehrparteienhauses an der Straße Sassenberg. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten u.a. Bargeld. Die Schadenshöhe ist bislang noch unklar. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Telefonnummer 05952/93450 zu melden. Rückfragen ...

    mehr
