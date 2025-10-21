Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Sögel - Zeugen nach Einbruch in Wohnung gesucht
Sögel (ots)
Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Montag zwischen 6 und 13 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung im 1. OG eines Mehrparteienhauses an der Straße Sassenberg. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten u.a. Bargeld. Die Schadenshöhe ist bislang noch unklar. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Telefonnummer 05952/93450 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell