PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Unbekannte Person versucht in Fahrzeug einzudringen - Polizei sucht Zeugen

Meppen (ots)

Am Montagabend (20. Oktober 2025) kam es in Meppen zu einem Vorfall, bei dem eine bislang unbekannte Person versucht haben soll, in ein geparktes Fahrzeug einzudringen. Gegen 21:20 Uhr meldete eine Frau der Polizei, dass sich an der Schwefinger Straße eine unbekannte Person an ihrem Transporter zu schaffen gemacht habe.

Nach bisherigen Erkenntnissen versuchte ein bislang unbekannter Mann, mehrere Türen des Transporters zu öffnen. Als die Fahrerin darauf aufmerksam wurde, entfernte sich der Mann vom Fahrzeug und stieg in einen schwarzen Transporter, der anschließend in Richtung Schwefingen davonfuhr.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

   -	männlich, etwa 170 cm groß,
   -	ca. 30 Jahre alt,
   -	dunkle Haare,
   -	trug einen dunklen Pullover, Jeans und Turnschuhe.

Es wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts entwendet. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Die Polizei Meppen bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Schwefinger Straße beobachtet haben, sich unter Telefon 05931 / 9490 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 21.10.2025 – 09:54

    POL-EL: Meppen - Polizei sucht Zeugen nach Exhibitionistischer Handlung

    Meppen (ots) - Am Sonntagabend (19. Oktober 2025) wurde eine junge Frau in Meppen von einem bislang unbekannten Radfahrer belästigt. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr die Frau gegen 18:55 Uhr auf der Landwehrstraße, als sich ein anderer Radfahrer dicht neben sie setzte und sie ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 14:24

    POL-EL: Haren - Brand in Wohn- und Geschäftsgebäude

    Haren (ots) - Am frühen Montagmorgen (20.10.2025) ist es in der Hauptstraße in Haren zu einem Brand in einem Wohn- und Geschäftsgebäude gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen brach das Feuer gegen 06:00 Uhr in einem Büroraum im Erdgeschoss aus. In dem Gebäude befinden sich neben einem Versicherungsbüro auch eine Wohnung und ein Getränkemarkt. Das Feuer griff von dem mutmaßlichen Entstehungsraum auf die ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 13:35

    POL-EL: Neuenhaus - schwarzer Mercedes beschädigt - Zeugen gesucht

    Neuenhaus (ots) - Wie erst jetzt bekannt wurde, kam es am 11.10.2025 in der Zeit von 09:15 Uhr-13:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des K+K-Marktes in Neuenhaus, Nordhorner Straße. Hierbei wird ein abgeparkter schwarzer Mercedes E-Klasse durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer am Heck touchiert und beschädigt. Zeugen des Vorfall werden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren