Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Unbekannte Person versucht in Fahrzeug einzudringen - Polizei sucht Zeugen

Meppen (ots)

Am Montagabend (20. Oktober 2025) kam es in Meppen zu einem Vorfall, bei dem eine bislang unbekannte Person versucht haben soll, in ein geparktes Fahrzeug einzudringen. Gegen 21:20 Uhr meldete eine Frau der Polizei, dass sich an der Schwefinger Straße eine unbekannte Person an ihrem Transporter zu schaffen gemacht habe.

Nach bisherigen Erkenntnissen versuchte ein bislang unbekannter Mann, mehrere Türen des Transporters zu öffnen. Als die Fahrerin darauf aufmerksam wurde, entfernte sich der Mann vom Fahrzeug und stieg in einen schwarzen Transporter, der anschließend in Richtung Schwefingen davonfuhr.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- männlich, etwa 170 cm groß,

- ca. 30 Jahre alt,

- dunkle Haare,

- trug einen dunklen Pullover, Jeans und Turnschuhe.

Es wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts entwendet. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Die Polizei Meppen bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Schwefinger Straße beobachtet haben, sich unter Telefon 05931 / 9490 zu melden.

