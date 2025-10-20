Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Neuenhaus - schwarzer Mercedes beschädigt - Zeugen gesucht
Neuenhaus (ots)
Wie erst jetzt bekannt wurde, kam es am 11.10.2025 in der Zeit von 09:15 Uhr-13:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des K+K-Marktes in Neuenhaus, Nordhorner Straße. Hierbei wird ein abgeparkter schwarzer Mercedes E-Klasse durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer am Heck touchiert und beschädigt. Zeugen des Vorfall werden gebeten sich bei der Polizei Emlichheim unter 05943/92000 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell