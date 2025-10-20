Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - schwarzer Mercedes beschädigt - Zeugen gesucht

Neuenhaus (ots)

Wie erst jetzt bekannt wurde, kam es am 11.10.2025 in der Zeit von 09:15 Uhr-13:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des K+K-Marktes in Neuenhaus, Nordhorner Straße. Hierbei wird ein abgeparkter schwarzer Mercedes E-Klasse durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer am Heck touchiert und beschädigt. Zeugen des Vorfall werden gebeten sich bei der Polizei Emlichheim unter 05943/92000 zu melden.

