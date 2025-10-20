PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren
A30 - 70-Jähriger mit Sportwagen verunfallt und schwer verletzt (Örtlichkeit geändert)

Emsbüren / A30 (ots)

Am Sonntagmittag (19.10.2025) ist es gegen 12:55 Uhr auf der A30 in Fahrtrichtung Niederlande, in Höhe des Schüttorfer Kreuzes, zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwei Fahrzeuge der Marke Mercedes-Benz waren daran beteiligt.

Nach bisherigen Erkenntnissen verlor ein 70-jähriger Fahrer eines Mercedes AMG GT nach einem Überholvorgang die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen kam ins Schleudern, touchierte mehrfach die Schutzplanken und kam schließlich auf der Mittelschutzplanke zum Stehen. Ein nachfolgender Mercedes CLA eines 29-jährigen Fahrers wurde durch umherfliegende Fahrzeugteile beschädigt.

Der 70-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 29-Jährige blieb unverletzt.

Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf Alkoholeinfluss bei dem 70-Jährigen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,36 Promille. Die Polizei leitete entsprechende Ermittlungen ein.

Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Während der Unfallaufnahme kam es im Bereich des Schüttorfer Kreuzes zu Verkehrsbehinderungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 20.10.2025 – 07:50

    POL-EL: Schüttorf - Einbruch in Supermarkt - Täter flüchten unerkannt

    Schüttorf (ots) - Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Montag (20.10.2025) in einen Supermarkt an der Graf-Egbert-Straße in Schüttorf eingebrochen. Gegen 00:09 Uhr löste die Alarmanlage des Marktes aus. Mehrere Funkstreifenwagen der Polizei machten sich daraufhin auf den Weg zum Einsatzort. Beim Eintreffen der Beamten war niemand mehr im Gebäude. Nach bisherigen ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 07:46

    POL-EL: Emlichheim - Zwei Fahrzeuge aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

    Emlichheim (ots) - Zwischen Samstagabend, 18. Oktober, 18:30 Uhr, und Sonntag, 19. Oktober, 15:00 Uhr, kam es auf einem Privatgrundstück im Nelkenweg in Emlichheim zu einem Einbruchsdiebstahl in zwei Fahrzeuge. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem VW Bulli sowie zu einem weiteren Pkw und durchsuchten die Fahrzeuge. Aus dem Bulli wurden diverse ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 07:43

    POL-EL: Nordhorn - Mehrere Gartenlauben in Kleingartenanlage niedergebrannt

    Nordhorn (ots) - In der Nacht zu Montag ist es auf dem Gelände des Kleingärtnervereins Nordhorn e.V. am Ootmarsumer Weg zu einem größeren Brand gekommen. Gegen 1:00 Uhr bemerkte ein Zeuge Flammen und Rauchentwicklung aus dem Bereich der Kleingartenanlage und alarmierte umgehend die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen bereits mehrere Parzellen in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren