Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren

A30 - 70-Jähriger mit Sportwagen verunfallt und schwer verletzt (Örtlichkeit geändert)

Emsbüren / A30 (ots)

Am Sonntagmittag (19.10.2025) ist es gegen 12:55 Uhr auf der A30 in Fahrtrichtung Niederlande, in Höhe des Schüttorfer Kreuzes, zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwei Fahrzeuge der Marke Mercedes-Benz waren daran beteiligt.

Nach bisherigen Erkenntnissen verlor ein 70-jähriger Fahrer eines Mercedes AMG GT nach einem Überholvorgang die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen kam ins Schleudern, touchierte mehrfach die Schutzplanken und kam schließlich auf der Mittelschutzplanke zum Stehen. Ein nachfolgender Mercedes CLA eines 29-jährigen Fahrers wurde durch umherfliegende Fahrzeugteile beschädigt.

Der 70-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 29-Jährige blieb unverletzt.

Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf Alkoholeinfluss bei dem 70-Jährigen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,36 Promille. Die Polizei leitete entsprechende Ermittlungen ein.

Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Während der Unfallaufnahme kam es im Bereich des Schüttorfer Kreuzes zu Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell