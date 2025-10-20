PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Mehrere Gartenlauben in Kleingartenanlage niedergebrannt

Nordhorn (ots)

In der Nacht zu Montag ist es auf dem Gelände des Kleingärtnervereins Nordhorn e.V. am Ootmarsumer Weg zu einem größeren Brand gekommen. Gegen 1:00 Uhr bemerkte ein Zeuge Flammen und Rauchentwicklung aus dem Bereich der Kleingartenanlage und alarmierte umgehend die Feuerwehr.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen bereits mehrere Parzellen in Brand. Teilweise brannten Gartenlauben vollständig aus. Personen wurden nicht verletzt.

Rund 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr Nordhorn waren im Einsatz, um das Feuer zu löschen und ein Übergreifen auf weitere Parzellen zu verhindern. Der Brand konnte nach längeren Löscharbeiten unter Kontrolle gebracht werden.

Die Polizei Nordhorn hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Schadensumfang kann noch nicht genau beziffert werden, dürfte sich aber auf über 100.000 Euro belaufen.

Zeugen, die im Bereich des Ootmarsumer Weges oder der Kleingartenanlage verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Nordhorn unter der Telefonnummer 05921 3090 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 19.10.2025 – 07:30

    POL-EL: Meppen - Glasstäbe aus Kirchenfenster entwendet

    Meppen (ots) - Unbekannte haben am Freitag (17.10.2025) in der Propstei St. Vitus am Domhof in Meppen drei Glasstäbe aus einem Kirchenfenster entwendet. Nach ersten Erkenntnissen waren die besonderen Glaselemente - zwei rote und ein blauer Stab - am Donnerstagabend noch unbeschädigt vorhanden. Der Diebstahl muss demnach im Laufe des Freitags während der Öffnungszeiten erfolgt sein. Der Sachschaden wird auf rund 1.500 ...

    mehr
  • 19.10.2025 – 07:30

    POL-EL: Salzbergen - Einbruch in Verbrauchermarkt gescheitert

    Salzbergen (ots) - In der Nacht zu Sonntag (19.10.2025) versuchte ein bislang unbekannter Täter, in einen Verbrauchermarkt an der Straße Am Gillenbrink in Salzbergen einzudringen. Dabei wurde ein Alarm ausgelöst, woraufhin der Täter flüchtete, ohne Beute zu machen. Ein Diebstahlschaden ist nach derzeitigem Stand nicht entstanden. Die Polizei Salzbergen bittet Zeuginnen und Zeugen, die in der Zeit zwischen 02:04 Uhr ...

    mehr
  • 19.10.2025 – 07:30

    POL-EL: Bad Bentheim - Dachstuhlbrand in Mehrfamilienhaus - keine Verletzten

    Bad Bentheim (ots) - Am Samstagnachmittag, gegen 16:05 Uhr, kam es in der Niehausstiege in Bad Bentheim zu einem Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte eine 55-jährige Bewohnerin in ihrer Wohnung Essen auf dem Herd zubereitet und war dabei eingeschlafen. In der Folge geriet das Essen in Brand. Der Brand breitete sich auf den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren