Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Mehrere Gartenlauben in Kleingartenanlage niedergebrannt

Nordhorn (ots)

In der Nacht zu Montag ist es auf dem Gelände des Kleingärtnervereins Nordhorn e.V. am Ootmarsumer Weg zu einem größeren Brand gekommen. Gegen 1:00 Uhr bemerkte ein Zeuge Flammen und Rauchentwicklung aus dem Bereich der Kleingartenanlage und alarmierte umgehend die Feuerwehr.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen bereits mehrere Parzellen in Brand. Teilweise brannten Gartenlauben vollständig aus. Personen wurden nicht verletzt.

Rund 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr Nordhorn waren im Einsatz, um das Feuer zu löschen und ein Übergreifen auf weitere Parzellen zu verhindern. Der Brand konnte nach längeren Löscharbeiten unter Kontrolle gebracht werden.

Die Polizei Nordhorn hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Schadensumfang kann noch nicht genau beziffert werden, dürfte sich aber auf über 100.000 Euro belaufen.

Zeugen, die im Bereich des Ootmarsumer Weges oder der Kleingartenanlage verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Nordhorn unter der Telefonnummer 05921 3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell