POL-EL: Meppen - Glasstäbe aus Kirchenfenster entwendet

Meppen (ots)

Unbekannte haben am Freitag (17.10.2025) in der Propstei St. Vitus am Domhof in Meppen drei Glasstäbe aus einem Kirchenfenster entwendet.

Nach ersten Erkenntnissen waren die besonderen Glaselemente - zwei rote und ein blauer Stab - am Donnerstagabend noch unbeschädigt vorhanden. Der Diebstahl muss demnach im Laufe des Freitags während der Öffnungszeiten erfolgt sein. Der Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt.

Die Polizei Meppen bittet um Hinweise. Wer im Bereich der Kirche verdächtige Personen beobachtet oder sonstige relevante Feststellungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 05931 9490 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

