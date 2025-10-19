PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Seat auf Parkplatz beschädigt

Bad Bentheim (ots)

Am Freitagnachmittag, 17.10.2025 kam es in der Zeit zwischen 14:41 und 15:43 zu einer Verkehrsunfallflucht in Bad Bentheim auf dem öffentlichen Parkplatz der Firma Thomas Philipps an der Heinrich Heine Straße. Ein dort an den Ladesäulen stehender grauer Seat wurde von einem unbekannten (evtl. roten) Fahrzeug an der vorderen rechten Ecke angefahren. Der oder die Verursacher/in entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Hinweise zu diesem Sachverhalt bitte an die Polizeistation Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922/776600.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

