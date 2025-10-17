PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen

56235 Ransbach-Baumbach, Bergstraße (ots)

Ransbach-Baumbach - Am Freitag, den 17.10.2025 gegen 15.00 Uhr befuhr eine 33jährige Frau aus der VG Ransbach-Baumbach die K 126 aus Richtung Köppel kommend in die Ortslage Ransbach-Baumbach. An der dortigen Ampel stand ein PKW, dessen 32jährige Fahrerin aus dem Rhein-Lahn-Kreis stadtauswärts fahren wollte. Aus bisher ungeklärter Ursache touchierte die 33jährige diesen PKW, wurde dann wieder zurück auf ihren Fahrstreifen abgewiesen, kam erneut nach links von ihrem Fahrstreifen ab, kollidierte dann mit einem entgegenkommenden PKW im Bereich des hinteren linken Reifens und kollidierte anschließend frontal mit dem dahinterfahrenden PKW. Durch die Kollisionen wurden insgesamt fünf Personen verletzt, die in umliegende Krankenhäuser verbracht und untersucht wurden. Drei PKWs waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit starken Kräften im Einsatz. Die Straße musste für die Einsatzdauer von über 2 Stunden gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Höhr-Grenzhausen

Telefon: 02624 - 9402-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

