Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Illegal Altöl entsorgt

Müschenbach/Marienstatt (ots)

Am Nachmittag des 15.10.2025, gegen 15 Uhr, wurden auf einem Rastplatz an der K21, der zwischen Müschenbach und dem Kloster Marienstatt liegt, 15 abgestellte Kanister mit insgesamt 90 Liter Altöl festgestellt, die Unbekannte dort entsorgt hatten. Hierbei handelt es sich um gefährlichen Abfall, weshalb gegen den unbekannten Verursacher wegen unerlaubten Umgangs mit Abfällen ermittelt wird.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Zusammenhang mit
der Ölentsorgung gesehen haben, werden gebeten sich bei der Polizei
Hachenburg (02662/9558 - 0 oder pihachenburg@polizei.rlp.de) zu
melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

